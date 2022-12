Morte Rebellin, identificato il pirata della strada: è un camionista tedesco

VICENZA - Grazie alle telecamere e alle numerose testimonianze, è stato individuato il camionista che ha travolto e ucciso il campione di ciclismo veneto Davide Rebellin, mentre era in sella alla sua bici lungo la regionale 11 a Montebello Vicentino. Il pirata della strada è un uomo tedesco di 62 anni, ma al momento non può essere arrestato perchè in Germania non esiste il reato di omicidio stradale. Alcuni passanti hanno raccontato che l'autista era sceso dal mezzo per avvicinarsi al campione azzurro, ma subito dopo è tornato sul Tir per fuggire. Il camionista era arrivato in Italia quello stesso giorno per caricare merce all'interporto di Verona e dalla città scaligera i militari sono risaliti all'identità del conducente, fratello del titolare dell'impresa intestataria del mezzo di trasporto. Il camionista aveva già dei precedenti, avendo patteggiato con il tribunale di Foggia una pena per non essersi fermato in un incidente che aveva causato danno alle persone. Nel 2014 gli era stata anche ritirata la patente a Chieti per guida in stato di ebbrezza.