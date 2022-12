Ciclismo, Mozzato ha scelto: nel 2023 correrà per Arkea-Samsic

TORINO - Luca Mozzato resta in team francesi e rilancia, visto che nel 2023 difenderà i colori del team Arkea-Samsic. Il 24enne di Arzignano ha dunque trovato una nuova casa dopo le vicende del team B&B Hotels-KTM: "Firmare per l'Arkea-Samsic rappresenta una grande opportunità per me, vista la situazione in cui mi sono trovato negli ultimi giorni".