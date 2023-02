Ciclismo, terrore in Francia: Ferron appeso a un ponte dopo una caduta di gruppo

TORINO - È stata neutralizzata la seconda frazione della 'Étoile de Besseges', corsa a tappe che si sta svolgendo in Francia, a seguito della caduta di un gran numero di corridori, con feriti e diversi contusi. Gli organizzatori, visto che le ambulanze erano tutte impegnate nei soccorsi, hanno preferito fermare la corsa a 22 chilometri dal traguardo, dove all'altezza di una strettoia su un ponticello un incidente ha provocato un groviglio tra i componenti del gruppo di testa: "I corridori - hanno spiegato - sono rimasti fermi per più di dieci minuti, inoltre tre ambulanze sono state costrette a lasciare la corsa e per questo non era garantita la sicurezza in caso di incidenti nei chilometri restanti"