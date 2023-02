Ciclismo, Consonni d'argento negli Europei su pista di Grenchen

Europei di Grenchen, il forfait di Viviani e la scelta del ct Villa

Medaglia di bronzo per il britannico William Perrett (136 pt). Anche senza Elia Viviani, fermato da un attacco influenzale, l'Italia è dunque salita sul podio dell'Omnium in Svizzera. Il ct Marco Villa, in seguito al forfait di Viviani, ha dunque fatto la scelta giusta scegliendo di schierare il 28enne. In precedenza Miriam Vece aveva concluso al quarto posto nei 500 metri.