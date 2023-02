Ciclismo, UAE Tour: Molano vince la quarta tappa, ma Evenepoel resta leader

Le parole di Molano e Evenepoel dopo la gara

Parlando pochi secondi dopo aver tagliato il traguardo, il vincitore di tappa Sebastian Molano ha dichiarato: “Questa è una buona vittoria per me e una buona vittoria per la squadra. Sono molto felice per tutti i soggetti coinvolti. Questa gara è una grande opportunità per me, per mostrare cosa posso fare e sono felice di aver vinto la tappa oggi”. Il detentore della maglia rossa Remco Evenepoel ha dichiarato: "È stato un palcoscenico molto speciale per me indossare la maglia rossa. In un giorno, abbiamo visto molti dei principali punti di riferimento di Dubai, ed è stato un palcoscenico bellissimo. È andata bene per me. Le mie gambe andavano bene dopo ieri. Abbiamo provato a vincere la tappa con Tim Merlier ma essendo io con la maglia di leader, non potevo correre rischi in testa".