Ciclismo, Philipsen vince la 3ª tappa della Tirreno-Adriatico. Ganna resta leader

FOLIGNO (Perugia) - Jasper Philipsen ha vinto in volata la terza tappa della 58ª Tirreno-Adriatico Credit Agricole, la Follonica-Foligno di 216 chilometri. Il corridore belga della Alpecin-Deceuninck ha preceduto il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) e l'eritreo Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty), rispettivamente secondo e terzo. "Vincere è sempre bello, farlo dopo questo splendido lavoro di squadra è ancora meglio - il commento di Philipsen -. I miei compagni mi avevano preavvisato che ci sarebbero potuti essere ventagli nel finale quindi mi sono portato davanti. È la prima vittoria del team in stagione, una grande soddisfazione. Mathieu Van der Poel ha fatto un grande lavoro, rendendomi tutto più facile". Quarto Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling) e quinto Simone Consonni (Cofidis). Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) mantiene la maglia azzurra di leader della classifica generale. "Avevo perso per un attimo la testa del gruppo durante i ventagli ma i miei compagni di squadra sono riusciti a farmi rientrare. Sono ancora leader della generale fortunatamente. Vedremo come andrà domani", le parole del campione piemontese. Domani la quarta e più lunga delle sette frazioni della Corsa dei Due Mari, la Greccio-Tortoreto di 219 chilometri.