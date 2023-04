Ciclismo, Pogacar vince per distacco il Giro delle Fiandre

Un grande Tadej Pogacar ha vinto per distacco il Giro delle Fiandre. Sul percorso da Brugge a Oudenaarde di 273.4 km, il 24enne campione sloveno del Team Uae Emirates ha staccato tutti sul secondo passaggio sul muro di Kwaremont e sul traguardo ha preceduto di circa 0.10" secondi l'olandese Mathieu Van der Poel, unico a provare a stare dietro al fuoriclasse nativo di Komenda. Terzo posto per il danese Mats Pedersen, che ha preceduto il grande sconfitto di oggi il belga Wout Van Aert in una volata ristretta a circa 0'40" dal vincitore. Per Pogacar è il primo successo nella corsa belga famosa per i suoi 'muri' alla sua seconda partecipazione, per l'ex campione del Tour de France è anche la quarta vittoria in una classica monumento dopo i due giri di Lombardia (2021 e 2022) e la Liegi-Bastogne-Liegi (2021).