Ciclismo, Bennati: “Ganna bene alla Parigi-Roubaix ma non deve snaturarsi”

"Come sempre è stata una gara spettacolare, mitica, una delle mie preferite. Dal punto di vista dello spettacolo, gli atleti non ci hanno fatto mancare nulla. Ganna? Come prima Parigi-Roubaix da capitano, direi che non è andato così male, dopo un ottimo secondo posto alla Milano-Sanremo". Così Daniele Bennati, ct della Nazionale italiana di ciclismo su strada, ospite di "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio 1. "La Parigi-Roubaix o si ama o si odia. Non tutti i corridori sono portati per questa tipologia di corse, il pavé non è per tutti, è una gara massacrante - sottolinea - Tutti vogliono partecipare, tutti vogliono portarla a termine, ma poi portare la pelle nel velodromo di Roubaix è sempre molto complicato. Noi da italiani l'abbiamo vinta l'ultima volta con Sonny Colbrelli, che poi purtroppo ha dovuto abbandonare questo sport e ci dispiace tantissimo, perché era uno di quei corridori su cui io potevo puntare anche per i prossimi Mondiali. Adesso godiamoci Filippo Ganna perché sta facendo qualcosa di straordinario". E a proposito di quest'ultimo, secondo Bennati "non deve assolutamente snaturarsi: il fatto di tentare un giorno di far bene nelle grandi corse a tappe potrebbe veramente snaturarlo”.