Ciclismo, Pogacar sempre più cannibale: sua anche la la Freccia Vallone

Cannibali e dove trovarli. Sul Mur de Huy sbuca ancora lui, Tadej Pogacar . I ciuffi di capelli che spuntano dal casco gli donano un aspetto meno feroce, ma non fatevi ingannare. Lo sloveno azzanna anche la Freccia Vallone, la classica delle Ardenne che fi nora lo aveva sempre respinto. «Non so gli altri, ma non mi annoio a vincere» ha scherzato lo sloveno all'arrivo. «Sono grato di poter vivere questi momenti, me li godo finché posso». Il sorriso che prende forma parola dopo parola non è di circostanza, o almeno non dà quest'impressione. Il suo è un dominio genuino, senza prepotenze. Ma non per questo meno netto. Dodici vittorie in soli 18 giorni di gara nel 2023 dovrebbero rendere bene l'idea, mentre l'ipotesi di una tripletta nella settimana della Ardenne – riuscita solo due volte nella storia all'indimenticato Davide Rebellin e a Philippe Gilbert – dà la corretta misura della profondità dell'impronta che sta lasciando nel mondo del ciclismo. A sua discolpa stavolta ha vinto, non stravinto. Nella gara con il più alto numero di variabili nel minor spazio possibile per una corsa ciclistica – i 1300 metri dell'ultima ascesa al Mur de Huy insomma – tutto doveva essere perfetto. E così è stato. Con la fuga del mattino ripresa alla spicciolata – e con un coraggioso Samuele Battistella capace di unirsi ai battistrada lottando fi no all'ultimo – l' Uae Emirates (alla 150ª vittoria nella storia della squadra) ha controllato l'andatura insieme a Trek-Segafredo e Israel Premier Tech. Sulla penultima salita di giornata, la Cote de Cherave, è stato Diego Ulissi a scremare il gruppo dei migliori: «Penso di aver fatto un buon lavoro – ha detto il toscano, compagno di squadra di Pogacar -. Lo abbiamo messo nelle migliori condizioni. Siamo andati talmente forte che alla fine non ce la facevo più».

L'affondo

Scortato dal vincitore della Freccia Vallone 2020, Marc Hirschi, Pogacar è arrivato in prima fila ai piedi del Mur de Huy. Sulla rampa finale, dopo il tentativo di Bardet - stoppato da Woods - l'allungo dello sloveno non lascia scampo a nessuno. Seconda vittoria in quattro giorni, 58ª in carriera. La 59ª può essere la Liegi-Bastogne-Liegi, Evenepoel permettendo. «La Liegi è una corsa diversa, ci sono salite più lunghe. Sono a tutta da inizio stagione, ci sarà Remco che viene dal lavoro in altura in ottica Giro d'Italia. Sa come si vince la Liegi». Lo sloveno l'ha già vinta nel 2021, il belga un anno fa: lo scontro entusiasma già tutti gli appassionati. Alle spalle di Pogacar, alla Freccia, il danese Skjelmose e il basco Landa. Quinto Giulio Ciccone, che conferma il buon momento in direzione del Giro. «Per un attimo pensavo di fare qualcosa di meglio, però negli ultimi 200 metri ero un po’ al limite – ha spiegato l'abruzzese -. E' la prima gara di rientro dopo un blocco di lavoro, diciamo che è la conferma che quest’anno la condizione è buona. È stato un buon rientro: ora la Liegi, la più bella». Per un parere su Pogacar, sentite l'abruzzese: «È impressionante. Quest’anno non avevo ancora corso con lui, però quello che si vede dalla tv poi succede anche in diretta: ha una marcia in più». Il compagno di squadra di Ciccone, il danese 22enne Mattias Skjelmose ieri ottimo secondo, sparge un po' di pepe sulla Liegi-Bastogne-Liegi: «Soluzioni per battere Pogacar? Non ci sono. Magari ci riesce Evenepoel domenica». La temperatura è già bella alta.