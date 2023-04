Si corre la Coppa Cobram: tutti in sella (alla bersagliera) con Fantozzi!

L’unica cosa che non fanno è salire alla bersagliera sulla bici senza sellino. Per il resto i partecipanti alla Coppa Cobram non sono semplicemente fedeli alla linea, sono dei veri e propri custodi dell’ortodossia fantozziana. La loro giornata di culto sarà domenica, quando si ritroveranno a Desenzano per il rito sportivo più sacro per chi è cresciuto guardando i film di Paolo Villaggio: la Coppa Cobram, l’evento in cui Fantozzi e tutti i suoi colleghi si tramutano in improbabili ciclisti. L’idea di ricrearla ce l’ha avuta Mauro Bresciani, che partendo da un gruppo di amici è riuscito a dare vita a un evento imperdibile che raduna appassionati da tutta Italia. Tra loro ci sono anche gli irriducibili come Diego Cosgrossi, che a Desenzano non è mai mancato e ogni anno ha dato vita a un personaggio diverso. Per questa edizione ha deciso di impersonare l’Onorevole Cavaliere Conte Diego Catellani, Gran Maestro delle Raccomandazioni e Direttore dell’Ufficio Sinistri.