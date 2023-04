Ciclismo, Pogacar cade e si ritira dalla Liegi-Bastogne-Liegi

Pogacar si ritira: ecco cosa è successo

Il ciclista sloveno, presentatosi in Belgio per completare in maniera vittoriosa la triade delle Ardenne, ha dovuto abbandonare la gara nella 109esima edizione di una corsa già vinta due anni fa. La dinamica dell'incidente non è stata ancora chiarita e restano ancora ignote le condizioni di Pogacar.