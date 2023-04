Yates conquista il Giro di Romandia, Caruso sul podio

GINEVRA (Svizzera) - Il britannico Adam Yates dell'Uae Team Emirates vince il Giro di Romandia. Nella quinta e ultima tappa della corsa svizzera del World Tour, la Vufflens la Ville-Ginevra di 171 km, successo in volata del colombiano Fernando Gaviria della Movistar sul tedesco Nikias Arndt della Bahrain Victorius e il britannico Ethan Hayter della Ineos. Yates vince dunque la classifica generale con 19" sull'americano Jorgenson e 27" sul nostro Damiano Caruso che ha dimsotrato di essere in buona salute in vista del Giro d'Italia. Da segnalare anche la 17sima posizione del tricolore Filippo Zana.