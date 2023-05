La porno attrice e l'impresa nel ciclismo: l'incredibile storia

Nonostante non sia diventata una sportiva di successo, la passione di Cecilia Sopeña per il ciclismo è rimasta invariata. Si parla di una ragazza spagnola (precisamente di Murcia) di 36 anni che a causa della sua maternità e di un incidente ha dovuto abbandonare la bicicletta per percorrere altre strade. Insegnante di matematica nella sua città natale, Cecilia è anche un'apprezzata attrice porno di Onlyfans che ora vuole rimettersi in gioco tornando in sella. Seguita da 156.000 followers su Instagram, 540.000 su Youtube e quasi un milione su Tik Tok, a partire dal mese di agosto 2022 l'ex ciclista ha deciso di aprire un profilo sulla nuova piattaforma dove registra contenuti mentre fa "quello che mi piace, come mi piace e quando mi piace", come ha dichiarato ad Efe.