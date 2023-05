In Umbria, il 7 maggio una grande giornata dedicata allo sport inclusivo

FOLIGNO - Il 7 maggio 2023 presso il Ciclodromo Comunale “Giuseppe Casini” di Foligno (Perugia) si terrà la seconda edizione di “Avanti tutti!”, giornata dedicata allo sport e all’inclusività aperta a tutti i bambini dai 5 ai 12 anni, con e senza disabilità. I piccoli partecipanti, che potranno presentarsi in sella a tricicli adattati o biciclette, saranno coinvolti in attività ludico-sportive a gruppi misti, nel segno del divertimento e del riconoscimento reciproco: ad accogliere i ragazzi ci sarà un team di fisioterapisti e gli istruttori della Unione Ciclistica Foligno Start, promotori dell’iniziativa a fianco di Ormesa, azienda specializzata nella progettazione e produzione di ausili per la mobilità e la postura di persone in età evolutiva e adulta. Obiettivi di questa giornata: incentivare bambini e famiglie a costruire percorsi di inclusione stimolanti e divertenti e contribuire ad avviare una riflessione collettiva che consenta il superamento di stereotipi e resistenze al cambiamento. Perché ogni persona, qualunque sia il suo grado di abilità fisiche, intellettuali ed emotive, ha il diritto di vivere una vita sana e felice in un contesto favorevole ed accogliente. Per partecipare ai giochi è necessario scrivere una mail a eventi@ormesa.com

GIOCO E SPORT, DIRITTI DI TUTTI

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, all’art. 7, assicura ai minori con disabilità il pieno godimento di tutti i diritti umani, su base di eguaglianza con gli altri minori. Tra questi diritti, ci sono il gioco e lo sport quali attività essenziali per lo sviluppo psico-fisico e motorio. Attraverso il movimento il bambino interviene sul mondo in modo esperienziale, appagando il proprio bisogno di fare, conoscere e sperimentare. La manifestazione “Avanti tutti!”, patrocinata da Regione Umbria, Comune di Foligno, CONI (Comitato Regionale Umbria), Comitato Italiano Paralimpico Umbria e Comitato Regionale Umbria della Federazione Ciclistica Italiana, si pone l’obiettivo di accendere i riflettori sul tema del gioco e dello sport inclusivi. Frutto di una partnership tra Ormesa srl e Unione Ciclistica Foligno Start, l’evento vuole essere un momento di incontro aperto a famiglie e istituzioni che parte da un principio fondamentale: un bambino con disabilità deve poter vedere rispettato il proprio diritto al gioco all’interno di un contesto favorevole e accogliente, che gli consenta di socializzare e aprirsi agli altri in modo creativo, costruttivo e progettuale. L’obiettivo dei promotori è quello di contribuire al rafforzamento di una comunità cooperante, consapevole e stimolante, capace di generare relazioni empatiche in cui ogni bambino possa definire liberamente il percorso della propria soggettività.

GLI OSPITI DELL’EDIZIONE 2023

Presente all’evento la Fondazione Tetrabondi, una Onlus nata nel 2021 dalla volontà di apportare un cambiamento urgente nella società attraverso percorsi di inclusione reale e collaborazioni in grado di rivoluzionare il paradigma della disabilità e il modo in cui siamo abituati a rapportarci ad essa. La Fondazione trae origine dalle pagine social dei @tetrabondi e dalla narrazione della quotidianità di Sirio Persichetti, un bambino con una diagnosi di tetraparesi spastica e paralisi cerebrale dopo una “morte in culla” a 50 giorni di vita. All’edizione 2023 di ‘Avanti tutti!’ parteciperà anche la dott.ssa Michela Lorenzini medico specialista in Fisiatria e Medicina dello Sport e Responsabile del Centro Ausili Aziendale Usl Umbria 1 oltre al team medico dei tre Centri ausili regionali di Perugia, Terni e Foligno, che offrono un servizio specializzato a supporto delle persone con disabilità, di caregivers e familiari nell'individuazione e nell'utilizzo di ausili tecnologicamente avanzati. Inoltre parteciperà il dott. Mauro Zampolini, presidente della Società Italiana di Riabilitazione Neurologica (SIRN) e presidente della Sezione della Specialistica Europea in Medicina Fisica e Riabilitazione, l’UEMS PRM SECTION. Zampolini dirige inoltre il Dipartimento di Riabilitazione USL Umbria 2 ed è direttore Medico ad Interim dell’Ospedale di Foligno.

CHI È ORMESA

Quella di Ormesa, è una storia aziendale che nasce in Umbria nella seconda metà del secolo scorso. La sede è a Foligno, in provincia di Perugia; la famiglia Menichini ha deciso di legare la propria storia e il proprio percorso imprenditoriale a questo meraviglioso territorio, producendo ausili per l’autonomia di persone con disabilità che sono il frutto di un costante impegno verso l’eccellenza, attraverso soluzioni tecniche e materiali in grado di superare gli standard internazionali di qualità e sicurezza. L’impegno dell’azienda si è indirizzato sin dal principio verso un modello di governance consapevole della propria responsabilità sociale, capace di creare valore per un’ampia ed eterogenea comunità internazionale di utenti e stakeholders e generare allo stesso tempo un impatto culturale positivo.

COS’È L’UNIONE CICLISTICA FOLIGNO START

L'Unione Ciclistica Foligno Start è la divisione dedicata al settore giovanile di Unione Ciclistica Foligno, una società sportiva nata nel 2005 per riunire tutti gli appassionati di ciclismo folignati. Sin dal principio, UCF ha coinvolto i più giovani, svolgendo attività e iniziative con ragazzi e ragazze dai 7 ai 12 anni. Negli anni, è stato coltivato un fiorente movimento ciclistico giovanile che si è distinto in gare e tornei su tutto il territorio nazionale; parallelamente, i responsabili del progetto hanno partecipato a progetti e collaborazioni con diversi soggetti della società civile per sensibilizzare e diffondere presso l’opinione pubblica la cultura dell’uso della bicicletta.