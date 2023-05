Evenepoel dalla maglia rosa al ritiro per Covid: sesto caso al Giro d'Italia

Dopo la crono, dopo la riconquista della maglia rosa, con tutti i riflettori puntati addosso. Remco Evenepoel è fuori dal Giro d'Italia, positivo al Covid. La bomba esplode nella tarda serata di una domenica che aveva riportato il campione del mondo belga in vetta alla generale, dopo la vittoria - seppur risicata - nella cronometro individuale da Savignano sul Rubicone a Cesena. Una vera e propria bomba che squarcia il Giro, arrivato al primo giorno di riposo in un clima di assoluta incertezza e che prometteva ancora più spettacolo. «È con il cuore pesante che devo annunciare la mia uscita di scena dal Giro d'Italia, a causa di un test positivo al Covid-19 - ha scritto attraverso i propri canali social Evenepoel -. L'avventura in Italia è stata davvero speciale e non vedevo l'ora di continuare a competere con i miei rivali nelle prossime due settimane di corsa che ci attendevano. Non posso che ringraziare lo staff e i miei compagni di squadra per quanto hanno fatto per me e per tutti gli sforzi che hanno profuso in preparazione di questo appuntamento. Resto comunque orgoglioso delle due vittorie di tappa ottenute e dei quattro giorni in maglia rosa» il testo scritto dallo stesso Evenepoel dopo lo scarno annuncio della positività rilasciato in un primo momento dalla sua squadra, la Soudal Quick-Step.