Giro d'Italia, 13ª tappa con percorso ridotto a causa del maltempo

Viste le avverse condizioni meteo, soprattutto nella parte italiana, la Commissione organizzatrice del Giro d'Italia ha deciso di venire incontro alle richieste degli atleti applicando l'Extreme Weather Protocol. La tappa 13 con arrivo in salita a Crans Montana viene accorciata a circa 80 km con il nuovo km 0 che sarà posto in località Le Chable, all'imbocco della Croix de Couer. Verrà mantenuta la parte finale della frazione, mentre di fatto non sarà percorsa l'attesa salita del Gran San Bernardo. Rimangono invariati gli orari previsti dalla tabella di marcia.