Morte Mader, team Bahrain e due squadre si ritirano dal Giro di Svizzera

Dopo la morte di Gino Mader , gli organizzatori del Giro di Svizzera hanno confermato con una nota che la corsa proseguirà fino a domenica. Il Team Bahrain-Victorious , per il quale Mader correva, e altre due squadre hanno però deciso di ritirarsi. La decisione è stata comunicata dalla squadra Bahrain-Victorious "dopo la tragica perdita di Gino Mader". Il ciclista svizzero è morto ieri a 24 anni dopo la terribile caduta di cui è stato vittima nella quinta tappa della corsa a tappe elvetica.

Giro di Svizzera, le altre due squadre ritirate

Le altre due squadre che hanno annunciato il ritiro dal Giro della Svizzera di ciclismo per la morte del corridore sono la svizzera Tudor e la formazione belga Intermarché. "Dopo aver riflettuto e discusso con i corridori e lo staff, il team ha deciso di non continuare a partecipare al Giro della Svizzera di quest'anno - ha spiegato il team Tudor - In queste difficili circostanze, pensiamo che sia umano rispettare i sentimenti dei nostri corridori e rendere omaggio a Gino". Allo stesso modo, Intermarché-Circus-Wanty ha annunciato che "dopo aver consultato i nostri corridori e il nostro staff, abbiamo deciso di ritirarci. La nostra priorità è rispettare la salute psichica dei nostri corridori".