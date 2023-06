Cicli Pinarello passa da L Catterton a Glasenberg. Fausto Pinarello resta presidente

Cambio di proprietà per la Cicli Pinarello . L'azienda trevigiana, emblema dell'eccellenza sportiva, passa da L Catterton a un family office privato che fa capo a Ivan Glasenberg . La cifra dell'affare non è stata resa nota ma si dovrebbe aggirare intorno ai 200 milioni di euro .

Fausto Pinarello, presidente dell'azienda, da sempre sinonimo di performance sportive d’eccellenza, velocità e lusso, manterrà la propria carica oltre al 19,79% delle quote di minoranza e darà un fondamentale supporto ai reparti di produzione, ricerca e sviluppo, accompagnando attivamente l’azienda in questa nuova fase di crescita e sviluppo.

Le parole del presidente Fausto Pinarello

"Con il supporto della piattaforma globale di L Catterton e della sua esperienza nel mondo del fitness, dell'outdoor e del lusso, Pinarello ha accresciuto il suo status, confermandosi un marchio leader nelle prestazioni sportive d’eccellenza e posizionandosi all'apice dell'industria del ciclismo", ha affermato Fausto Pinarello. “Negli ultimi sette anni, grazie alla collaborazione e alle grandi capacità di L Catterton, abbiamo visto crescere significativamente le nostre abilità nell’ambito della ricerca e dello sviluppo; un know-how prezioso, ulteriormente potenziato dalle partnership avviate con i migliori ciclisti e le più note organizzazioni del settore, che ci ha permesso di creare prodotti d’avanguardia, frutto di un’irriducibile spinta all’innovazione. Abbiamo inoltre raggiunto ricavi record, che ci permettono di affrontare, più pronti che mai, una nuova era di crescita. Non vedo l’ora di proseguire il meraviglioso percorso iniziato, e questa transazione ci consentirà di elevare ulteriormente la nostra azienda: attraverso investimenti sempre maggiori in ricerca e sviluppo, Pinarello consoliderà il suo ruolo leader, dando vita a prodotti innovativi pronti a rivoluzionare, ancora una volta, il settore delle bici d’alta gamma”.

Il giro d'affari della Cicli Pinarello

Marchio di punta per i ciclisti professionisti e non, la Cicli Pinarello coniuga la maestria artiginale italiane con risultati sportivi di grande spessore. Il giro d’affari è quasi raddoppiato dal 2015, quando era inferiore ai 50 milioni di euro. Il bilancio chiuso al 30 giugno 2022 ha visto un valore della produzione consolidato di quasi 84 milioni di euro, in crescita del 24% rispetto all’esercizio precedente, ricavi per 78,5 milioni, in progresso del 18,4% rispetto alla fine di giugno del 2021, un ebitda di 9,4 milioni (più 12%), debiti finanziari netti pari a 29,2 milioni.

Ecco chi è Ivan Glasenberg

Ma chi è Ivan Glasenberg? Imprenditore sudafricano di 66 anni diventato miliardario grazie alla carriera in Glencore, colosso minerario anglo-svizzero quotato a Londra, che ha guidato fino al 2021. Ex marciatore, se non fosse stato bloccato dalla presa di posizione degli Usa che in quell'edizione decisero di boicottare i Giochi per l'invasione russa in Afghanistan, avrebbe preso parte alle Olimpiadi del 1980 a Mosca. È appassionato di triathlon e ciclismo. In Italia, e nel ciclismo, ha già investito nel marchio di abbigliamento Q36.5. Conta un patrimonio stimato di 8,6 miliardi nella classifica Forbes. Lunedì sarà a Treviso nel quartiere generale per conoscere meglio la nuova realtà.