Ciclismo, Tour de France: Philipsen vince la terza tappa

Jasper Philipsen ha vinto in volata la terza tappa del Tour de France , la frazione di 193,5 km da Amorebieta-Etxano a Bayonne . Il corridore della Alpecin-Deceuninck, lanciato da Mathieu Van der Poel , ha preceduto nel primo sprint di questa edizione della Grande Boucle Phil Bauhaus e Caleb Ewan . Quinta piazza per il belga Wout Van Aert .

Yates mantiene la maglia gialla davanti a Pogacar

In una tappa priva di difficoltà altimetriche nessun cambiamento nelle posizioni di rilievo della classifica generale: Adam Yates mantiene la maglia gialla davanti al compagno di squadra Tadej Pogacar, staccato sei secondi al pari di Simone Yates. Domani è in programma la quarta tappa del Tour de France, la frazione pianeggiante di 182 km da Dax a Nogaro con una probabile nuova chance per i velocisti.