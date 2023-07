Tour, 9ª tappa a Woods. Vingegaard resta maglia gialla, Pogacar accorcia

Puy de Dome (Francia) - Micheal Woods ha vinto la nona tappa del Tour de France, la frazione di 182,5 km da Saint-Leonard-de-Noblat con arrivo in salita sul mitico Puy de Dome. Il corridore canadese, presente in una fuga a cui il gruppo ha dato ampio spazio fin dal mattino, ha trionfato in solitaria, rimontando sull'ultima salita su Matteo Jorgenson (Movistar), che aveva cercato di anticipare gli altri fuggitivi. Seconda piazza per Pierre Latour, a 28 secondi, terzo Matej Mohoric a 35'', come Jorgenson, che ha chiuso quarto posto.