Mondiali Ciclismo al via: Ganna e Milan stelle della fabbrica d'oro Italia

Parte dalla pista l'avventura mondiale a Glasgow della Nazionale italiana. Un Mondiale inedito, nelle date e negli incastri. Filippo Ganna e Jonathan Milan sono le stelle di una spedizione che, entrando in conflitto con la prova elite maschile su strada, ha obbligato selezionatori e atleti a scelte nette. Da oggi fino a mercoledì 9 agosto al velodromo intitolato a Chris Hoy la squadra azzurra della pista guidata dal ct Marco Villa va a caccia di risultati e di medaglie ma anche dei punti per il ranking decisivi verso i Giochi di Parigi .

Inoltre, c'è uno status di potenza da mantenere: ai Mondiali di ottobre 2022 a Saint Quentin en Yvelines l'Italia chiuse il proprio bilancio al secondo posto del medagliere con quattro titoli iridati (inseguimento individuale con Filippo Ganna, quartetto femminile, corsa a eliminazione maschile con Elia Viviani e scratch femminile con Martina Fidanza) e tre seconde piazze. Un anno prima, a Roubaix, le medaglie furono addirittura dieci.

Marco Villa: "Le aspettative sono alte"

«Le aspettative sono alte - racconta alla vigilia il ct della pista sia maschile che femminile Marco Villa - grazie a questi corridori e ai risultati che abbiamo ottenuto negli anni. Arrivare all'appuntamento con i quartetti da campioni olimpici (il maschile, ndr) e campioni del mondo (il femminile) in carica aumenta la posta in palio». Nel quartetto maschile i prescelti per il primo turno dell'inseguimento a squadre sono Ganna, Milan, Simone Consonni e Lamon (oggi dalle 10:30 italiane) mentre al femminile la scelta sarà tra Guazzini, Balsamo, Chiara Consonni, Alzini e Fidanza (per il quartetto femminile il primo turno è in programma domani). «Gli atleti che abbiamo in squadra ogni anno si confermano individualmente su strada e su pista e i campionati Europei di febbraio hanno confermato il nostro livello. Mi aspetto però che anche il livello degli avversari sia più elevato, come accade sempre a ridosso dei Giochi olimpici - ha proseguito Villa -. Ci sono in palio le medaglie e anche una bella fetta di punti di ranking e di qualifica olimpica, tutte le nazionali arriveranno a Glasgow con l'idea di fare bottino doppio».

Marco Villa: "Ci aspettiamo un buon risultato"

Oggi Martina Alzini e Vittoria Guazzini sono attese dalla prova individuale nell’inseguimento e - soprattutto per la toscana Guazzini - le speranze di una buona prestazione sono concrete. «Sul versante maschile oltre a Ganna (che dopo il quartetto si focalizzerà sulla prova crono su strada del prossimo 11 agosto, ndr) da sottolineare la presenza di Johnny Milan - ha ribadito Villa -, fresco di maglia ciclamino al Giro e che sta dunque dimostrando di essere in crescita in ogni settore. Le prove che metto nel mirino, personalmente, sono quelle olimpiche: i quartetti, omnium e madison maschile e femminile. Stiamo lavorando bene anche nel settore della velocità: a livello juniores e Under 23 i nostri si sono messi in mostra. Ci aspettiamo un buon risultato: sarà difficile ottenere la qualifica olimpica, ma ci proveremo fino all’ultimo».

Mattia Predomo (2004), Matteo Bianchi (2001) e Daniele Napolitano (2003) sono i ragazzi di un settore letteralmente reinventato da Ivan Quaranta, ex pro a cavallo tra anni ‘90 e primi 2000 e oggi tecnico e collaboratore del ct Villa proprio nel settore della velocità: oggi i tre azzurri sono attesi dalle qualifiche nella velocità a squadre. E in attesa dell’ingresso in scena di Elia Viviani sarà Michele Scartezzini il prescelto per la prova di scratch di serata. Per gli azzurri della strada che oggi raggiungeranno Glasgow ieri allenamento all’autodromo del Mugello e novità di mercato: Matteo Trentin ha firmato fino al 2026 per la formazione svizzera Tudor guidata da Fabian Cancellara. Con lui anche Alberto Dainese.