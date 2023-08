Mondiali Ciclismo, Italia argento nell'inseguimento a squadre

GLASGOW (Scozia) - L'Italia è ancora argento. Come un anno fa a Monaco di Baviera, il quartetto maschile dell'inseguimento - allora contro la Gran Bretagna, oggi contro la Danimarca (Larsen, Bevort, Leth e Pedersen) - manca l'appuntamento con l'oro. Ai Mondiali di Glasgow, dopo la semifinale vinta contro la Nuova Zelanda, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Manlio Moro devono accontentarsi della seconda piazza iridata in quella che è stata la rivincita della finale delle Olimpiadi di Tokyo. Il bronzo va alla Nuova Zelanda, che nella finale per il terzo posto vince il 'derby' contro l'Australia.