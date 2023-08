Mondiali Ciclismo, Van der Poel fenomeno: è suo l'oro su strada

GLASGOW (Scozia) - L'olandese Mathieu Van der Poel è il campione del mondo di ciclismo su strada 2023. Il nipote di Raimondo Poulidor è arrivato da solo al traguardo di Glasgow dopo una corsa di 272 chilometri. Una vera e propria impresa quella di van der Poel che porta a casa l'oro della prestigiosa corsa. Con una azione irresistibile a circa 22 km dal traguardo e nonostante una rovinosa caduta ai -16 km sotto la pioggia, il fenomeno olandese ha vinto per distacco sul percorso da Edimburgo a Glasgow. Van der Poel ha preceduto di 1'37" il belga Wout Van Aert secondo, terzo gradino del podio per lo sloveno Tadej Pogacar a 1'45". In questa stagione, van der Poel ha anche la Parigi-Roubaix e la Milano-Sanremo, oltre ai Mondiali di ciclocross.