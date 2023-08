Ciclismo, top Ganna in picchiata sull’oro

Nelle qualificazioni del mattino Ganna non ha avuto pietà del britannico, inserito nello staff dell'Ineos Grenadiers del piemontese e in prima fila nel supportarlo nel progetto di conquista del record dell'Ora: se al mattino non gli è bastato il primato personale, spazzato via dal 4'01”344 dell'azzurro (quarta prestazione di sempre), nella finale per l'oro non gli sono bastati oltre due secondi di vantaggio a meno di 1000 metri dalla fine della prova in un testa a testa che sembrava poter ribaltare i rapporti di forza tra i due. Ma quando il campione scende in pista e cambia marcia, non ce n'è per nessuno.