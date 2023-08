Ciclismo: è morto a 95 anni Bahamontes, primo spagnolo a vincere il Tour

Bahamontes, il palmarès

Oltre ad essere il più anziano vincitore del Tour de France ancora in vita, il corridore spagnolo era dotato di eccezionali capacità di scalatore che gli consentirono di vincere la classifica della montagna per ben 6 volte sempre alla Grande Boucle, dove arrivò anche secondo nella classifica generale nel 1963 e terzo nel 1964. Vinse la classifica della montagna anche alla Vuelta di Spagna per due volte - arrivando secondo nella generale del 1957 - e una in tre partecipazioni al Giro d’Italia.