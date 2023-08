Ciclismo in lutto: morto giovane belga trionfatore della Roubaix

"È con grande tristezza che annunciamo la morte di Tijl De Decker, in seguito ad un incidente in allenamento mercoledì - ha scritto la squadra su X (ex Twitter) -. La squadra ha il cuore spezzato da questa notizia e invia tutto il suo affetto e i suoi pensieri alla famiglia e ai suoi cari di Tijl in questo momento incredibilmente difficile. Tijl si è schiantato violentemente contro la parte posteriore di un'auto ed è stato portato all'ospedale di Lier dove è stato immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico. Più tardi la sera stessa è stato trasportato all'ospedale universitario di Anversa. Nonostante i massimi sforzi del personale dell'ospedale, Tijl non ce l'ha fatta e questa mattina ha perso la sua battaglia".

Chi era Tijl De Decker

Classe 2001, De Decker si era messo in mostra quest'anno, vincendo la Parigi-Roubaix U23. A luglio aveva anche vinto la prima tappa del Tour dell'Alsazia. Il suo passaggio al professionismo sarebbe avvenuto a inizio della prossima stagione. "Siamo devastati, purtroppo ricorderemo Tijl come un ragazzo molto promettente. Aveva mostrato grandi qualità quest'anno e aveva notevoli margini di crescita. Il passaggio al professionismo era il passo più logico in questo momento. Era anche una persona gentile, amichevole", le parole del Ceo della Lotto, Stephane Heulot. Quattro anni fa è morto un altro atleta della Lotto-Dstiny, Bjorg Lambrecht, anche lui 22enne, dopo una caduta durante il Giro di Polonia 2019.