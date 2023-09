Van Hooydonck in condizioni critiche: infarto alla guida e incidente

Paura per il mondo del ciclismo. Nathan Van Hooydonck , protagonista al Tour de France al servizio di Vingegaard e corridore della Jumbo-Visma , è stato portato d'urgenza in ospedale in seguito ad un incidente stradale.

Van Hooydonck, l'incidente in macchina con la moglie

Il belga si trovava in macchina con la moglie (incinta di qualche mese) in quel di Kalmthout per accompagnarla ad alcune visite di controllo, quando ha improvvisamente perso il controllo della sua vettura probabilmente a causa di un infarto. Quanto accaduto ha scaturito un incidente ad altissima velocità, con il 27enne che è stato rianimato sul posto dalla polizia e portato d'urgenza in ospedale. La moglie, fortunatamente, non ha avuto la peggio ed è stata sottoposta ad alcuni controlli.