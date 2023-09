Van Hooydonck, infarto e incidente in auto: come sta, il bollettino medico

"Nathan van Hooydonck è sveglio e non ha riportato lesioni a causa dell'incidente stradale. La sue condizioni di salute non sono critiche". Questo il bollettino medico diramato dal team Jumbo-Visma che rassicura tutti sulle condizioni del ciclista belga, trasportato d'urgenza in ospedale dopo un incidente stradale causato probabilmente da un infarto.