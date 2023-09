Ciclismo, Roglic annuncia: a fine stagione lascerò la Jumbo-Visma

"Posso solo confermare che lascerò la squadra. Dirò dopo le gare (in Italia) dove andrò", Primoz Roglic annuncia così, prima della partenza del Giro dell'Emilia, che lascerà la squadra olandese Jumbo-Visma a fine stagione. Lo sloveno, 33 anni, è sotto contratto con la Jumbo-Visma fino al 2024 e vi è arrivato nel 2016, quando si chiamava Lotto-Visma. Con la maglia giallonera, Roglic ha vinto in particolare la Liegi-Bastogne-Liegi nel 2020, il Giro di Spagna tre volte (2019, 2020, 2021) e si è classificato secondo al Tour de France 2020 dopo aver indossato la maglia gialla per undici giorni. La Jumbo-Visma potrebbe fondersi con la Soudal-Quick Step, come ha spiegato il tecnico della squadra belga Patrick Lefevere, confermando l'esistenza di trattative tra le due squadre.