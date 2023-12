Lance Armstrong, un inganno senza fine: “500 test antidoping mai falliti”

"Ho effettuato circa 500 test e non ne ho mai fallito uno. Non è una bugia, visto che non c’era modo di evitarli. Quando facevo la pipì poi la analizzavano. La verità è che alcune sostanze che usavo, soprattutto quelle più benefiche, avevano una durata media di quattro ore". Così Lance Armstrong svela al podcast Club Random con Bill Maher come beffava i controlli antidoping. L'americano, però, ha poi pagato caro le conseguenze e dopo aver confessato l'uso di sostanze dopanti è stato privato dei suoi sette titoli al Tour de France.