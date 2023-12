Pogacar per la prima volta al Giro d'Italia: l'annuncio ufficiale

Anche Tour e Olimpiadi

Il programma del corridore della Uae per l'anno in arrivo prevede anche la partecipazione al Tour de France e alle Olimpiadi di Parigi. L'edizione 2024 del Giro si svolgerà dal 4 al 26 maggio prossimi, con partenza da Venaria Reale, vicino a Torino e arrivo a Roma. Tra le sue tante vittorie, Pogacar ne ha raccolte varie anche in Italia, imponendosi tra l'altro nelle ultime tre edizioni del Giro di Lombardia, ma mai è stato al Giro.