Ullrich, campione folle: "Alcol, droga e 700 sigarette in un giorno"

Una vita tra luci e ombre quella di Jan Ullrich: dalla vittoria del Tour de France nel 1997 fino al crollo con la squalifica per doping . L'ex ciclista tedesco si racconta nel documentario 'Jan Ullrich-The Hunter' e svela episodi shock che hanno segnato la sua carriera: "Non ho bevuto per nove mesi, ma un giorno ho bevuto un bicchiere e dopo un po' ho perso il controllo. Sono passato dal vino al whisky. Prima un bicchiere al giorno, poi due. Ero un atleta di alto livello e ciò mi ha permesso di vincere un Tour ma anche di andare nella direzione opposta. Potrei bere più whisky e inalare sempre più cocaina. Molte persone si sarebbero suicidate, ma il mio corpo ha resistito".

Lance Armstrong, inganno senza fine

"700 sigarette in un giorno"

L'episodio più scioccante lo rivela proprio Ullrich: "Inventavo delle sfide. Una volta volevo stabilire un record mondiale: ho fumato più di settecento sigarette in un giorno. È un mistero come ho fatto a resistere così a lungo". La caduta definitiva arria nel 2006: "Sono passato da purosangue a cavallo da fattoria. Questo è difficile e mi fa ancora male. Mi creo problemi per i miei errori e debolezze. Ero in cima, sono caduto all'inferno e ora lotto per stare in mezzo". Cinque anni fa lo spavento più grande: "Nel 2018 ero davvero depresso. Da ciclista ho sofferto, ma a carriera finita quella sofferenza è andata nella direzione sbagliata. Nel 2018 ero al punto più basso, con tutto quello che una persona può sopportare fisicamente. e mentalmente, il passo successivo sarebbe stato la morte".