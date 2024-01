Dennis sempre più nei guai per la morte della moglie: "Lei era salita sul cofano"

Si complica la posizione del ciclista

Dennis è stato poi rilasciato su cauzione in attesa dell'udienza davanti alla corte di Adelaide fissata per il 13 marzo ma emergono nuovi dettagli che non depongono a suo favore: secondo i media locali, che citano fonti della polizia, Melissa era salita sul cofano del veicolo e avrebbe afferrato la maniglia della portiera prima di essere trascinata per diversi metri. L'incidente potrebbe essere stato in parte ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona: le indagini vanno avanti.