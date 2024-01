Come Moser cambiò lo sport: "Mi dissero: se non lo fai tu, cerchiamo un altro"

Moser, la proposta dell'Equipe Enervit

Francesco nella stagione su strada 1983 non era stato devastante. Ciò non scoraggiò l’azienda Also Enervit di patron Paolo Sorbini. I componenti dell’Equipe Enervit, tra i quali Enrico Arcelli, Giovanni Tredici, il dietologo Lorenzo Somenzini, il preparatore atletico Aldo Sassi, Francesco Conconi, il collaboratore tuttofare Piero Gaiardelli proposero a Moser di tentare il record dell’ora garantendo al progetto sostegno economico, scientifico e organizzativo. "Furono espliciti - racconta Moser - dissero che se non avessi accettato si sarebbero rivolti a qualche altro passista. L’idea di essere il primo a tentare il record assistito da un’equipe medico scientifica m’intrigò, e poi non avevo nulla da perdere. Accettai, anche se non c’era molto tempo per la preparazione. L’Enervit grazie ai miei primati ottenne una pubblicità enorme". E la ottenne anche il professor Conconi, ideatore del test per la determinazione della soglia aerobica, oltre la quale l’atleta avverte sensazioni di fatica.