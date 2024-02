Omar Di Felice ci racconta l'esperienza in Antartide

TORINO - Abbiamo ricevuto nella nostra redazione Omar Di Felice, rientrato a gennaio dalla sua traversata in bicicletta dell'Antartide dove in solitaria ha coperto sulla neve oltre 700 km in 48 giorni. L'ultraciclista romano, che l'anno scorso si è aggiudicato la corsa estrema più prestigiosa al mondo ovvero la Coast to Coast degli Stati Uniti, ci ha raccontato cosa ha significato, a 360°, il suo viaggio in bici al Polo Sud. Nei prossimi giorni una pagina intera su Tuttosport con una lunga intervista tra passato, presente e futuro.