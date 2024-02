Cassani ricorda Pantani: "Aveva tanti sogni. E quella vittoria al Tour nel 1997..."

“Se fosse stato un professionista avrebbe avuto il desiderio di vincere il Giro d’Italia e il Tour de France nello stesso anno come ha fatto, altrimenti sorprendere tutti e andare a vincere la Milano-Sanremo". Davide Cassini, ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana maschile di ciclismo, intervenuto a “A Tutto Sport” su Cusano News 7, ricorda così Marco Pantani in occasione del ventennale della morte: "Marco amava le imprese, non impossibili ma difficili. Era uno che quando aveva 17 anni amava prendere le salite in coda per raggiungere e staccare tutti gli altri. Di sogni ne aveva tanti, come tutti noi che sognavamo di diventare professionisti, lui aveva il sogno di vincere un Giro d’Italia e il Tour de France, in pratica di riempire le giornate con qualcosa di bello. Lui amava andare al massimo e quando si è reso conto che la bicicletta lo poteva portare in cima al mondo l’ha cavalcata e ci è arrivato. Purtroppo poi però sappiamo com’è andata, ma Marco di sogni ne aveva tanti.”