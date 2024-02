Dramma nel ciclismo: muore a 18 anni in allenamento per un incidente

Una tragica notizia proveniente dalla Spagna sconvolge il mondo del ciclismo: la Federazione Ciclistica della Regione di Murcia, infatti, ha annunciato in un comunicato la morte del giovane corridore spagnolo, il 18enne Juan Pujalte , in un incidente avvenuto durante un allenamento sulle strade della regione del sud-est della Spagna.

Le cause della morte e il saluto di Alejandro Valverde

Secondo quanto riferito dai media locali, a portare alla morte del giovane atleta del Valverde Team-Ricardo Fuentes, squadra spagnola under 23, avvenuta in un ospedale di Cartagena, le numerose ferite che hanno causato danni irreversibili alla milza e ai reni, oltre a un trauma cranico e un'emorragia interna. Alejandro Valverde, campione del mondo su strada 2018, ha detto di sentirsi "sgomento per la morte di Juan, un appassionato di ciclismo. Non ci sono parole per consolare i suoi genitori. Le mie più sentite condoglianze. Riposa in pace".