Tirreno-Adriatico, Ayuso vince la prima tappa. Ganna secondo

Juan Ayuso è la prima maglia azzurra della Tirreno-Adriatico 2024 di ciclismo . Lo spagnolo della UAE Emirates si aggiudica la cronometro di Lido di Camaiore percorrendo i 10 chilometri del circuito in 11'24", con una media di 52,6 km/h, e precedendo per appena un secondo Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) mentre completa il podio di giornata Jonathan Milan (Lidl-Trek), staccato di 12".

Le parole di Ayuso

Fra i big nono tempo per Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike), di 22 secondi più lento rispetto ad Ayuso, primo spagnolo a vincere alla Tirreno da Mikel Landa nel 2018 a Sassotetto. Ayuso era partito forte quest'anno, visto che aveva vinto anche la Faun-Ardeche la scorsa settimana, e per lui si tratta della sesta vittoria da professionista, la metà delle quali arrivate a cronometro (le altre due al Romandia e in Svizzera). "È fantastico, anche perchè c'è stata suspence fino alla fine. Sapevamo tutti che Filippo Ganna era il rivale principale. È una vittoria molto emozionante, davvero speciale. Ho voluto centellinare le energie nella prima parte. Quando ho girato dopo l'intermedio ero sicuro che avrei fatto un buon tempo. Questo risultato mi dà tanta motivazione per la settimana a venire" ha dichiarato Ayuso. Domani la seconda frazione della Corsa dei Due Mari, 199 chilometri fra Camaiore e Follonica.