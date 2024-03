Milano-Sanremo stellare: ecco tutti i protagonisti in gara

Svelati gli iscritti per l’edizione 115 della Milano-Sanremo presented by Crédit Agricole, la prima delle cinque Classiche Monumento, in programma sabato 16 marzo. Sono tanti i top riders attesi al via di Pavia a cominciare dal vincitore dell'edizione 2023 Mathieu Van der Poel e dal dominatore della Strade Bianche, nonchè 4° classificato sul traguardo di Via Roma dodici mesi fa, Tadej Pogacar . Al loro fianco tanti nomi di prestigio a cominciare dagli ex vincitori Alexander Kristoff (2014), Arnaud Démare (2016), Michal Kwiatkowski (2017), Julian Alaphilippe (2019), Jasper Stuyven (2021) e Matej Mohoric (2022), proseguendo con corridori del calibro di Jonathan Milan, fresco vincitore di due tappe e della Maglia Ciclamino alla Tirreno-Adriatico, Mads Pedersen, sei successi in questo inizio di stagione, Caleb Ewan, due volte secondo nella Classicissima, Cristophe Laporte, campione europeo in carica, Jasper Philipsen, vincitore di una tappa alla Tirreno-Adriatico, Filippo Ganna, secondo classificato nel 2023 , e Arnaud De Lie, dieci successi nel 2023 ma ancora a secco in questa stagione.

Il programma

Venerdì 15 marzo alle ore 16:30 presso Piazza della Vittoria a Pavia si terrà la presentazione delle squadre che darà l'opportunità agli appassionati di vedere da vicino i grandi protagonisti della Classicissima. In prossimità del palco sarà istituita anche una mixed zone per i media che vorranno intervistare i corridori al termine della presentazione di ogni team. Venerdì 15 marzo il Quartier Generale della Milano-Sanremo presented by Crédit Agricole si troverà all'interno della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia, in via Mentana 27, e sarà aperto dalle 14 alle 18 per gli accrediti e fino alle 19 per la sala stampa. Il Quartier Generale della corsa tornerà al Palafiori. Gli accrediti media saranno aperti dalle ore 11. Il parcheggio riservato ai media rimarrà quello consueto con chiusura alle ore 23. La Milano-Sanremo 2024 parte da Pavia e dopo aver percorso circa 44 km di strade pianeggianti a cavallo del Ticino rientra nel percorso classico a Casteggio. Da lì si ripercorre ancora una volta la strada che per più di 110 anni ha collegato Milano con la riviera di Ponente toccando Ovada, il Passo del Turchino per scendere su Genova a Voltri. Si procede quindi verso ovest accanto al mare lungo la statale Aurelia attraverso Varazze, Savona, Albenga (non si percorre la salita delle Manie inserita dal 2008 al 2013) fino a raggiungere Imperia. A San Lorenzo al Mare, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si affrontano le due salite inserite negli ultimi decenni: Cipressa (1982) e Poggio di Sanremo (1961). La Cipressa supera 5.6 km al 4.1% per immettere nella discesa molto tecnica che riporta sulla ss.1 Aurelia.