Milano-Sanremo, trionfa Philipsen. Pogacar terzo, Bettiol quinto

Pogacar, le parole dopo la Milano-Sanremo

Tanta l'amarezza per lo sloveno Tadej Pogacar, che dopo il termine della Milano-Sanremo ha dichiarato: "Avevamo un piano, ci è mancato qualcosa sulla Cipressa rispetto a ciò che avevamo pensato. Ho cercato con un paio di attacchi di fare la differenza, avevo delle gambe incredibili, ho fatto tutto quello che potevo. Il terzo posto in queste condizioni penso sia un risultato meritato. Oggi è stata una corsa in cui non avevo avuto difficoltà, ma è chiaro che per vincere deve essere tutto perfetto. E oggi non lo è stato".