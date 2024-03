Van der Poel trionfa al Giro delle Fiandre per la 3ª volta. Mozzato 2°

Era il favorito della vigilia e non ha tradito le attese: Mathieu Van Der Poel ha vinto per la terza volta in carriera il Giro delle Fiandre dopo i successi del 2020 e 2022. Il campione del mondo in carica ha domato i 17 muri della celebre classica arrivando in solitaria sul traguardo di Oudenaarde dopo 270 chilometri di sudore e fatica. Il corridore della Alpecin-Deceuninck ha sferrato un primo attacco a 55 km dalla conclusione, sull'Oude Kwaremont, per poi staccare tutti i rivali, da ultimo Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), sul temibile Koppenberg, a 45 km dall'arrivo. Alle sue spalle, poco oltre il minuto, a sorpresa Luca Mozzato (Arkea-B& Hotels) ha regolato il gruppetto degli inseguitori bruciando allo sprint uno specialista come Michael Matthews, terzo.