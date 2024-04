Caduta terrificante in Spagna, Vingegaard in ambulanza: "Jonas è cosciente"

Una terribile caduta, che ha coinvolto un buon numero di corridori , fra i quali il vincitore degli ultimi due Tour de France, il danese Jonas Vingegaard, il campione del Belgio Remco Evenepoel e l'olimponico della cronometro Primoz Roglic, si è verificata nel corso della tappa di oggi del Giro dei Paesi Baschi. In particolare destano preoccupazione le condizioni di Vingegaard , rimasto a lungo a terra immobile, prima di essere steso su una barella e portato via a bordo di un'ambulanza . Dall'ospedale dove è stato trasportato, ad ogni modo, fanno sapere che il ciclista è cosciente.

L'incidente

La maxi-caduta è avvenuta al 126° chilometro dei 159 previsti dalla quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi, la Etxarri Aranatz-Legutio. Jonas Vingegaard, Primoz Roglic e Remco Evenepoel, per le ferite riportate, rischiano la loro partecipazione al Tour de France. Lo sloveno e il belga, a differenza del danese, sono riusciti a rialzarsi, il primo zoppicando vistosamente e il secondo - trasportato in ospedale insieme a Vingegaard e Jay Vine, rimasto per molti minuti nel fosso - piuttosto dolorante alla spalla e per lui si ipotizza una frattura a una clavicola. Altri corridori, tra cui Steff Cras, Alexander Cepeda, Natnael Tesfatsion e Quinn Simmons sono rimasti coinvolti. L'organizzatore ha neutralizzato - ma non ancora annullato - la corsa a seguito della caduta avvenuta nelle prime posizioni del gruppo.