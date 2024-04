Vingegaard, nuovi esami dopo la caduta: "Contusione polmonare e pneumotorace"

BILBAO (Spagna) - Il mondo del ciclismo è stato scosso dalla brutta caduta al Giro dei Paesi Baschi che ha visto coinvolto il fuoriclasse della Visma Jonas Vingegaard . Il pluricampione del Tour De France è stato vittima di una brutta caduta durante una curva in dicesa riportando una serie di gravi infortuni: frattura di una clavicola e diverse costole oltre, aggiornamento odierno, una contusione polmonare e un pneumotorace . Il ciclista danese stabile e ha passato una buona notte. Resta in ospedale a scopo precauzionale come comunicato dal Team. La sua presenza al Tour de France non è, al momento, messa in discussione.

Gli altri infortunati: da Roglic ad Evenepoel

Vingegaard non è stato il solo ciclista di livello coinvolto nella maxi-caduta della quarta tappa (da Etxarri Aranatz a Legutio). Sospiro di sollievo per Primoz Roglic (BORA-hansgrohe) che non ha riportato fratture mentre peggio è andata a Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), questo il comunicato sulle sue condizioni: "Frattura della clavicola e della scapola destra. Remco si recherà in Belgio venerdì, dove sarà sottoposto a un'operazione alla clavicola e a ulteriori esami presso l'ospedale di Herentals". Evenepoel resterà ai box per circa 2 mesi. Di conseguenza, non parteciperà all'Amstel Gold Race ma soprattutto alla Liegi-Bastogne-Liegi, che ha vinto nel 2022 e nel 2023".

L'australiano della UAE Jay Vine ha riportato la frattura di una vertebra cervicale e di due vertebre toraciche. Fortunatamente non c'è stato alcun coinvolgimento neurologico mentre Natnael Tesfatsion (Lidl-Trek), il primo a cadere, ha riportato numerose contusioni ed abrasioni sulla parte destra del corpo. Gli esami medici effettuati su Natnael non hanno evidenziato fratture o commozioni cerebrali