Piemonte, dopo Giro e Tour anche la Vuelta? Arriva la proposta

Dopo il Tour de France che a breve sarà protagonista sulle nostre strade , tocca alla Vuelta . La Regione Piemonte si candida a ospitare la più importante corsa a tappe spagnola per l'edizione che si correrà nell'agosto 2025. Le proposte di tappa sono Venaria-Novara , Cherasco-Alba , San Maurizio Canavese-Ceres con partenza da Bussoleno per poi uscire dal suolo italiano.

Le parole di Cirio e Ricca

"Siamo la casa del ciclismo e dei grandi eventi. Questo sarebbe un altro prestigioso tassello che lo dimostra", commentano il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore regionale allo Sport, Fabrizio Ricca. "Ospitare La Vuelta sarebbe la consacrazione di un lavoro meticoloso che abbiamo portato avanti in questi anni, un lavoro che ha fatto diventare la nostra regione la capitale internazionale del grande ciclismo. Dal Giro D'Italia al Tour de France, arrivando ora alla massima gara spagnola, le nostre strade sono percorse ogni anno dai piu' grandi atleti di questa disciplina e finiscono sulle televisioni di tutti gli appassionati di ciclismo del mondo. Quindi non stiamo parlando solo di sport ma anche di turismo, di crescita economica e di presentare il Piemonte all'estero come il luogo in cui andare". Queste dichiarazioni sono giunte dopo l'ufficializzazione, in giunta regionale, della proposta di ospitare la partenza della Vuelta, presentata agli organizzatori della corsa spagnola. Per l'Italia questa sarebbe la prima volta della competizione iberica sulle sue strade.