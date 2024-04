Pogacar vince la Liegi-Bastogne-Liegi: trionfo in solitaria, Van Der Poel 3°

Con un assolo cominciato a 34,8 chilometri dal traguardo e una cavalcata trionfale Tadej Pogacar ha fatto sua la Liegi-Bastogne-Liegi 2024. Ennesimo capolavoro dello sloveno, che vince la manifestazione per la seconda volta, dopo l'affermazione del 2021, centrando il sesto successo della carriera nelle "classiche monumento". Il ciclista della UAE Emirates, grazie a un'azione in solitaria iniziata sulla Cote de la Redoute, ha preceduto sul podio il francese Romain Bardet (Team DSM-Firmenich PostNL), staccato di 1'39", e il campione del mondo in carica, l'olandese Mathieu Van Der Poel (Alpecin - Deceuninck), giunto al traguardo a 2'02".