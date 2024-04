Il GP CIclisti Ieri Oggi e Domani fa il pienone a Corfinio e Raiano

Autentica festa del ciclismo giovanile quella vissuta per due giorni in terra abruzzese dal GP Ciclisti Ieri Oggi Domani che ha visto lo svolgimento della terza e quarta prova del circuito a Corfinio e Raiano in provincia de L’Aquila. Apertura Sabato con la crono Trofeo Città di Corfinio che vedeva impegnati oltre 250 fra Esordienti ed Allievi sulla distanza di 5 chilometri. Ad imporsi nelle classifiche sono stati il ciociaro Andrea Fiacco del Team Coratti fra gli Esordienti 2° anno, il veneto Giacomo Tebaldi della FDB fra gli Esordienti 1° anno e il lombardo Paolo Favero del GB Team Pool Cantù fra gli Allievi. Nella fascia rosa hanno primeggiato Livia Rossi (Pirata Sama Ricambi Il Pirata) fra le Esordienti e Maria Roberta Bertesteanu (Logistica Ambientale Spezia Bike) fra le Allieve. Domenica trasferimento a Raiano per le gare su strada del Memorial Carmine Di Berardino, quarta prova del GP Ciclisti Ieri Oggi e Domani. Andrea Fiacco, Esordiente secondo anno del Team Coratti, bissava il successo del giorno precedente battendo i pugliesi Nicolò Montanaro (Fusion Bike) e Antonio Lippolis (Un dente in più) mentre fra i primo anno il migliore era Oscar Carrer (Fusione Bike) su Gabriele Leo (Cambike). Negli Allievi era il marchigiano Tommaso Cingolani (Zero24) a vincere davanti a Nicola Cerame (Castellettese) e Francesco Dell’Olio (Il Pirata Puglia). La classifica femminile premiava Alessandra Vuolo (Il Pirata Vangi Sama Ricambi) con la compagna di squadra Livia Rossi seconda ma prima delle Esordienti. A rappresentare i Ciclisti Ieri Oggi e Domani nella due giorni abruzzese c’erano Alvaro Muzzi e Marcello De Luca che si sono complimentati con il Pedale Sulmonese per la pregevole organizzazione di un evento che ha coinvolto oltre 500 atleti provenienti da tutta Italia. Dopo quattro prove si muovono le classifiche della challenge che adesso vedono come leader: ESORDIENTI Andrea Fiacco (Team Coratti), ALLIEVI Paolo Favero (Team Pool Cantù), DONNE ESORDIENTI Livia Rossi (Vangi Sama Ricambi Il Pirata), DONNE ALLIEVE Lucia Di Ruscio (Velosport Ferentino Ciclisti Sorani).