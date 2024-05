"Gran Premio Fuga" al Giro d'Italia con Clivet

FELTRE - “Caldo, freddo, aria pura”. L’essenza di una partnership, la mission di Clivet - azienda tra i leader in Europa che progetta, produce e distribuisce sistemi in pompa di calore per la climatizzazione, il riscaldamento, il rinnovo e la purificazione dell'aria - nell’edizione 2024 del Giro d’Italia, in veste di Official Sponsor. Informando, sensibilizzando, con il sorriso. «Il nostro clima preferito? Quello di festa, una festa popolare partecipata come la corsa rosa - ha rilanciato Stefano Bellò, amministratore delegato di Clivet - Siamo qui, perché tappa dopo tappa, chilometro dopo chilometro, vogliamo entrare nelle case degli italiani per sottolineare l’importanza della qualità dell’aria nella vita di tutti noi e portare le nostre pompe di calore. Da 35 anni progettiamo sistemi di climatizzazione nel rispetto dell’ambiente, ci prendiamo cura dell’aria che respiriamo e del benessere delle persone. Dentro e fuori casa». E' entusiasta Stefano Bellò: «Noi e il giro, insieme in ogni respiro. Siamo orgogliosi di questa sponsorizzazione, perché con il ciclismo ci accomunano diversi valori: impegno, costanza, passione, ma anche aria pura».