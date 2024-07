Carapaz, primo storico successo di tappa al Tour. Pogacar resta maglia gialla

Superdevoluy (Francia) - Prima vittoria in carriera al Tour de France per Richard Carapaz. Lo scalatore della EF Education-EasyPost ha vinto in solitaria la 17ª tappa della Grande Boucle, la frazione di media montagna di 117 km da Saint-Paul-Trois-Chateaux a Superdevoluy. Il corridore ecuadoriano - in compagnia di Simon Yates - ha raggiunto sulla salita più dura di giornata, il Col du Noyer, il quartetto in fuga dalla prima ora, composto da Magnus Cort (Uno-X Mobility), Romain Gregoire (Groupama Fdj), Tiesj Benoot (Visma-Lease a Bike) e Bob Jungels (Red Bull-Bora-Hansgrohe). A quel punto si è riportato sulle ruote del leader del team Jaylo AlUla e lo ha staccato nel tratto più ripido della salita, per poi involarsi da solo fino al traguardo. Alle sue spalle si è piazzato lo stesso Yates, a 37 secondi, terzo lo spagnolo Enric Mas del team Movistar, a meno di un minuto.