“Pantani ucciso dal potere: vi spiego come hanno truccato la provetta”

Associazione di stampo mafioso finalizzata alle scommesse e collegata alla morte di Marco Pantani. Questa la direzione verso cui procede la Procura di Trento nella nuova inchiesta aperta per far luce sull'ombra della Camorra sulle scommesse clandestine nel Giro d'Italia del 1999 e sul mistero del test antidoping di Pantani che, si ipotizza, sia stato alterato per fermare la vittoria che il Pirata aveva già in tasca. Una vicenda nata e poi proseguita tra le ombre dalle 6.30 del 5 giugno 1999 con i medici dell’Uci (Unione ciclistica internazionale) entrati nella stanza del Pirata, al secondo piano dell’Hotel Touring di Madonna di Campiglio, per un controllo antidoping pieno di misteri, ripetuto anche nel pomeriggio ad Imola con il Pirata ormai fuori dal Giro.