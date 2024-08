A D'Ettore e Caringi il memorial Cardellino

Coglie nel segno anche la tappa numero 12 del GP Ciclisti Ieri Oggi e Domani che si è svolta a Colfelice in concomitanza con Il Memorial Pasquale Cardellino dedicato ad uno sportivo di Roccasecca scomparso dieci anni fa. Nonostante la giornata torrida si sono presentati al via oltre 120 ragazzi fra le categorie Esordienti ed Allievi sotto l’organizzazione molto attenta della società MB Lazio Euronics di Roberto Cancanelli. Promotore dell’evento l’inesauribile Antonio Greco che ogni anno con la sua infinita passione sportiva si dedica all’organizzazione della gara che ricorda il suo caro amico Pasquale. Entusiasta per l’affollato evento la Sindaca di Colfelice Gabriella Protano, che ha visto arrivare nel suo piccolo comune atleti provenienti da Lombardia, Friuli, Marche, Toscana, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Abruzzo e da tutte le province laziali. In rappresentanza del gruppo Ciclisti Ieri Oggi e Domani, Marcello De Luca che ha seguito le due gare presenziando alla premiazione dove ha offerto i gadget della challenge patrocinata dal Corriere dello Sport. Nella gara riservata agli Esordienti si dovevano percorrere due giri del tracciato che toccava Colfelice-Arce-Tramonti-Isoletta-S.Cataldo-Camponi facendo ritorno a Colfelice per l’arrivo dopo 44 chilometri. Nella parte finale restavano in pochi a giocarsi la vittoria che andava al pugliese Bryan D'Ettorre (Bike Academy Fuori Soglia) che precedeva il campano Gabriele Leo (Cambike), primo classificato dei tredicenni, e il reatino Mattia Festuccia (Team Coratti). Il campione regionale laziale Andrea Fiacco (Team Coratti) giungeva sesto e consolidava la prima posizione nella classifica Esordienti del GP Ciclisti ieri Oggi e Domani. Fra le donne in gara successi della Donna Allieva Maria Roberta Bertesteanu (Logistica Ambientale Spezia Bike) e della Donna Esordiente Clelia Navarra (Cambike). A seguire prendeva il via la prova degli Allievi su quattro giri dello stesso percorso degli Esordienti per un totale di 88 chilometri. A fare la corsa era un gruppetto di 8 fuggitivi che alla fine si sono divisi le prime otto posizioni dell’ordine di arrivo. L’abruzzese Roberto Caringi (Asd Moreno Di Biase) cercava di evitare lo sprint e si sganciava dal drappello andando a cogliere la vittoria in solitaria. Cercava di opporsi a Caringi con tutte le forze il tiburtino Alessandro Biscossi (Team Coratti) ma alla fine si doveva accontentare di una strameritata seconda posizione. La terza piazza era di Gabriele Polidori (Mario De Cecco Logistica Ambientale) e più staccati giungevano Gianmaria Graziani (Team Coratti), Fabio Schirinzi (Un dente in più) e Gianmarco Orsini (Effetto Ciclismo Noi Sport). In settima posizione si piazzava Mattia Chinellato (Logistica Ambientale Spezia Bike) che conservava la posizione di leader nel GP Ciclisti Ieri Oggi e Domani Allievi. Direzione gara molto attenta della coppia Gioacchino Ciccone e Angelo Letizia ben supportati dallo staff della MB Lazio Euronics che ha protetto la carovana ciclistica in ogni punto del percorso. Presente per l’intera giornata la famiglia Cardellino con la signora Rossana, vedova di Pasquale, ed i figli Mario e Stefano. A rappresentare il Comitato Regionale Laziale della Federciclismo il presidente Maurizio Brilli, che ha premiato l’organizzatore Antonio Greco, il suo vice Tony Vernile e il presidente della Struttura Amatoriale Giuseppe Carcasole. Per il Comitato Provinciale FCI di Frosinone presente il vice presidente Sebastiano Retarvi. Nel chiudere la manifestazione Roberto Cancanelli e Antonio Greco hanno ringraziato prima di tutti il Comune di Colfelice per la straordinaria disponibilità offerta alla manifestazione, e a seguire tutti i sostenitori del Memorial Cardellino e i tanti collaboratori che si sono messi a disposizione della macchina organizzativa per l’intera giornata.